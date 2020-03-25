【港股開市】恒指重上23000點　騰訊及滙豐齊漲2%

市場憧憬美國國會快將通過龐大的財政刺激方案，美股報復式大反彈；港股跟隨外圍做好，恒生指數高開592點或2.61%，報23,225點；國企指數高開242點或2.64%，報9,427點。

重磅股向好，友邦保險炒高4.8%，為表現最佳藍籌；騰訊升2.6%企375；滙豐控股升2%至46.1元，以上三大股份已貢獻大市222點。中國平安及中國移動均升2.4%；香港交易所漲3%；創科實業抽升逾11%。

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