A股快報：三大股指漲1至2%

滬深三大股指齊高開1至2%。滬綜指高開52點或1.94%，報2,775點；深成指高開249點或2.52%，至10,171點；創業板指高開48點或2.56%，報1,924點。

人民銀行連續第27日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0742，較上日上調257點子。

截至周二(24日)，上交所融資餘額報5,685.32億元，按日減少11.65億元；深交所融資餘額報4,937.67億元，按日增加2.37億元；兩市合計10,622.99億元，按日減少9.28億元。

外電報道，中國政府面臨2009年以來最為嚴峻的財政壓力，今年首兩個月中央和地方政府一般公共預算收入按年下滑9.9%，創下2009年2月以來的最大降幅。稅收收入減少逾11%。

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