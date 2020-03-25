【全球救市】新西蘭央行啟動量寬　強調不會破壞市場功能

新西蘭央行表示，有必要通過規模可觀的債券購買計劃，以應對新冠肺炎疫情引發的經濟危機，同時認為央行的干預規模不會使市場功能受到破壞。

外電報道，新西蘭央行周三(25日)首次涉足所謂的量化寬鬆(QE)，從二級市場購買2.5億紐元的政府債券。

此前，新西蘭央行表示本周將啟動規模最高達300億紐元的購買政府債券計劃，為期12個月，將涵蓋多種年期的債券，以應對新型肺炎疫情帶來的衝擊。雖然市場普遍預計涉足QE可以幫助新西蘭經濟避過隱現的衰退，但高達300億紐元的QE計劃規模遠高於市場預期。

按照計劃，新西蘭央行勢必會在接下來的12個月購買幾乎半數的現有已發行債券，分析認為，這將會擾亂市場定價。央行承認計劃規模相當於「截至2月底所有現有已發行債券的幾近一半」。該規模與其他央行的主權債券購買計劃(規模相當於已發行債券的20至44%)相比而言是較大，不過一定程度上，反映新西蘭債券資本市場規模相對較小。

央行相信，該買債規模不會妨礙市場的正常功能，但仍會密切關注購債計劃的效率和效果，並隨時與新西蘭債務管理辦公室進行溝通，確保買債計劃不會對市場功能造成傷害。

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