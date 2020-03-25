新冠肺炎：野村料內地3月份財政數據可能會更糟糕…

野村證券首席中國經濟學家陸挺發表的研究告指出，由於中國是第一個對抗新冠肺炎疫情大流行的國家，因此中國的經濟數據，無論是採購經理指數、工業生產、貿易、固定資產投資還是零售，都可能成為其他國家的領先指標。

中國財政部已公布1至2月的財政數據，財政收入增速從2019年的3.8%下降至負9.9%，原因是稅收收入增速從2019年的1%降至1至2月的負11.2%；政府土地銷售收入的增長，預算外的預算從2019年的11.4%下降至負16.4%；財政支出增速從2019年的8.1%大幅下降至負2.9%。陸氏在研究報告指出，儘管在全國範圍內針對新冠肺炎疫情中，公共衛生方面的支出有所增加。

由於內地封鎖行動只是在1月23日開始，因此財政收入的急劇萎縮僅反映了1至2月的一部分，這就是為甚麼該行認為3月的財政數據可能會更糟。

陸又指出，迄今為止，中國在遏制該病毒方面取得了重大進展，但外界對增長迅速恢復的樂觀情緒愈來愈受到兩個風險的打擊：由於其他主要經濟體的流行病蔓延，外部需求下降，以及中國境內第二波潛在的感染浪潮。他預計，在第二季度，財政收入和土地銷售收入的按年增長可能仍會嚴重下降。

野村認為，在接下來的幾個月中，中國及全球疫情將嚴重影響國內增長、公司利潤和政府收入。值得注意的是，該行預計中國的實際國內生產總值(GDP)增長將從2019年第四季度的6%下降至第一季度的負9%，全年增長將從2019年的6.1%降至2020年的1.3%。市場總體上仍可能對中國的GDP增長過於樂觀，尤其是對出口增長。市場可能對第二季度的GDP增長特別樂觀，該行預計未來幾周將有新一輪的降息預期。

該行又指出，北京正加大對受疫情影的企業和家庭的政策支持，但這可能導致中國的財政狀況變得更具挑戰性。短期該行預計北京的財政赤字目標將從2019年的2.8%大幅提高至2020年的GDP的3.5%，而實際的財政赤字可能會從2019年的4.9%躍升至2020年的GDP的7%以上，將地方政府特別債券(LGSB)淨發行額的配額從2019年的2.15萬億元人民幣大幅增加至2020年的4萬億元人民幣，並認為這一預測甚至可能存在上行風險。

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