新冠肺炎：蘋果公司料4月上半月起重新開放零售店

外媒引述文件指，蘋果公司(Apple Inc.)預計將在4月份上半月開始分批重新開放零售店，並將部分員工遠程工作安排延長到至少4月5日。

據文件顯示，在大中華區以外的所有辦公室中，將把所有團隊成員(需要現場工作的人員除外)的靈活工作安排延長，然後將根據所在的地區每周進行重新評估。蘋果公司發言人拒絕對此置評。

為應對新冠病毒傳播，蘋果公司早前關閉了其在中國境外的458家零售店。

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