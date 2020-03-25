【全球救市】南韓放寬外匯規則　「多層次」注入流動性

南韓財政部長洪南基在表示，將在近期採取措施的基礎上進一步放鬆外匯審慎規則，放寬對銀行外匯遠期倉位的限制。

他稱，政府將籌備「多個層次」的工具，以便向市場注入外匯流動性，包括暫時免除金融公司的外匯穩定費，以降低借入外匯的成本；將暫時放寬銀行外匯流動覆蓋率的規定；詳情將於本周宣布。

此外，他透露將繼續提供流動性以減輕外匯互換市場的失衡，並將基於應急計劃，使用外匯儲備和與美國的外匯互換安排「在正確的時間」提供「快速和充足的」流動性。

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