【專家點評】李偉傑：海螺水泥目標價58元
2020年03月25日 10:32
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海螺水泥(00914)去年盈利增長約12.6%至336億元人民幣；營業額1,570億元人民幣，按年上升22.3%；末期息增加派發至2元人民幣。在盈利收益表現創新高，相信在內地加快基建項目啟動支撐經濟下，股價有望跑贏大市。可在52港元買入，目標價58元，止蝕位47元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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