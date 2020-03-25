港股格局：梁杰文籲逢高減持

受美股大升帶動，恒指周三早間高開近600點。宏高證券投資經理梁杰文表示，重倉的投資者，或者在早兩日低位買了貨的投資者，應趁港股反彈分段減持，始終外圍新冠肺炎疫情未看到受控迹象，各國的封關時間可能會延長，勢影響全球經濟情況。

恒指近期跌勢急勁，出現技術反彈很合理，但料最多反彈至25,000點水平已達標，投資者應逐步減持股票，增持現金，待股市再跌至相對低位時才再買。

他預期恒指有機會再跌至21,000點水平，而參考2008年經驗，恒指在短時間跌約1萬點，然後有幾個月時間整固，其後再試底。今次可能也要視乎疫情最終能否受控，相信恒指在23,000點水平會整固半年，才會有較明確方向，現時投資者不用太心急買貨。

惟他補充，美國聯儲局的「無限量」放水計劃，長遠將對資產價格帶來重大刺激。如果投資者有充足資金撈貨，仍可考慮趁低位買入龍頭科技股、地產股、黃金ETF(交易所買賣基金)等。

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