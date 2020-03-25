【直擊證券行】港股急彈 掃平貨最後機會？
2020年03月25日 10:35
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耀才證券研究部總監植耀輝(左)
市場憧憬美國國會通過2萬億美元振興經濟方案，刺激美股大升，隔晚道指報復式大反撲，勁彈2,112點或11.37%，收報20,704點，創下1933年以來的最大單日漲幅。港股周三(25日)亦跟隨外圍高開592點，重上二萬三關，藍籌股全線向上。大市是否已見底？是掃平貨最後機會？
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