【專家點評】管泓姿：港股反彈可延續　短線上望23600

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國共和黨和民主黨的主要政治領袖，都對能否很快達成經濟刺激協議感到樂觀，加上聯儲局的最新措施，包括無限量寬鬆以及購買企業債券，令週二美國股市大幅反彈，道指創1933年以來最大單日百分比升幅達11%。

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