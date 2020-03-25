【專家點評】管泓姿：港股反彈可延續 短線上望23600
2020年03月25日 10:39
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國共和黨和民主黨的主要政治領袖，都對能否很快達成經濟刺激協議感到樂觀，加上聯儲局的最新措施，包括無限量寬鬆以及購買企業債券，令週二美國股市大幅反彈，道指創1933年以來最大單日百分比升幅達11%。
FL二華夏納一百(07261)繼昨日大升後，今早開市再升6%，本周暫錄得超過1,600萬元新資金流入，反映市場投資者認為美股短期見底搏反彈，特別是美國納指主要超級科技巨頭整體資產負債表比較強，業務產生大量現金流，在疫情不知何時結束下更凸顯其投資價值。
受益於全球股市大幅回升，港股今天繼續反彈，恒指初步阻力位於10天平均線。FL二華夏恒指(07221)今早開市再升6%，本周暫錄得近1,000萬新資金流入，反映投資者認為港股短期值搏率高搏反彈。其實，恒指波幅指數亦出現明顯回落，反映市場投資氣氛有所改善。
若市場未有更多負面消息，料恒指短線可延續反彈勢頭，短期反彈目標看約23,600點左右。現時港股估值已十分吸引，加上內地經濟活動逐漸恢復，中港股市抗跌力會相對比其他國家強，外地資金將偏向流入中港地區，再加上定向降準措施出台，現階段投資者可考慮以FL二華夏恒指(07221)倍大每日升幅回報。
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