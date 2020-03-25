港股曾升逾800點 160隻熊證被打靶創年內高

恒指周三早間一度升超過800點至23,488點，熊證受重擊，而資金在窩輪及牛熊證市場好淡皆有部署。

暫時市場上有11隻牛證和160隻熊證被打靶，按法興統計，以單日計，熊證被強制收回數目創年內最多。

資金流向方面，法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行暫時見到較多資金買入收回價22,600點的恒指牛證，以及收回價23,700點的恒指熊證。

她提醒，近期市場上窩輪的引伸波幅走勢反覆，或令輪價不跟升。同樣，牛熊證的溢價上升了，以反映大市裂口增加的風險，故投資者現時應減少輪證持倉時間，日內短線部署或較適合。

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