港股曾升逾800點 160隻熊證被打靶創年內高
2020年03月25日 10:40
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恒指周三早間一度升超過800點至23,488點，熊證受重擊，而資金在窩輪及牛熊證市場好淡皆有部署。
暫時市場上有11隻牛證和160隻熊證被打靶，按法興統計，以單日計，熊證被強制收回數目創年內最多。
資金流向方面，法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行暫時見到較多資金買入收回價22,600點的恒指牛證，以及收回價23,700點的恒指熊證。
窩輪方面，投資者揀選行使價21,000點的恒指認沽證(Put輪)看淡。至於看好，除了行使價26,000點的恒指認購證(Call輪)，行使價30,000點、七月到期的恒指Call亦有捧場客，後者實際槓桿有16倍，一手入場費僅百多港元，但要注意每日時間值損耗達3%，不利長線持有。股份輪則以中國平安(02318)相關Call較多人留意。
她提醒，近期市場上窩輪的引伸波幅走勢反覆，或令輪價不跟升。同樣，牛熊證的溢價上升了，以反映大市裂口增加的風險，故投資者現時應減少輪證持倉時間，日內短線部署或較適合。
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