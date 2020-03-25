全球經貿戰：傳美國考慮將進口關稅延遲90日

外電引述消息報道，美國特朗普政府正就是否允許延遲支付進口商品關稅3個月展開辯論。事實上，近幾日來涉及美國海關及邊防局(CBP)等政府機構有關暫停支付進口關稅3個月的討論，引發美國國內行業協會的反對。

美國貿易游說團體「繁榮美國聯盟」周二(24日)在致CBP代理局長Mark Morgan的信中提及對該擬議中的行動表示關切，認為在新冠肺炎疫情造成的財務困難和動盪之際，CBP不應該因為某些企業的游說，而向獲得不公平貿易優勢的進口商品重新打開大門，這將讓美國工人進一步承受經濟痛苦，只會讓無數美國人的財務狀況進一步惡化。

CBP發言人未有置評。

此前，美國總統特朗普表示正考慮放寬對疫情的管控措施，希望美國在4月中旬以前可以做到「開放」。

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