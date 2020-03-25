【全球攬炒】分析指中國首兩月財政收入挫9.9%　嘯後最差！

中國政府正面臨全球金融海嘯以來最差的財政狀況，在2月為遏制新冠肺炎疫情傳播而停止經濟活動後，國家的財政收入出現下降。

彭博報道，今年首兩個月中央和地方政府財政收入按年下挫9.9%，創2009年2月以來最大跌幅。在中國政府需要額外的資金來刺激經濟之際，稅收收入減少逾11%，其中增值稅、企業所得稅和汽車購置稅均下降。

雖然財政支出亦出現下跌，但由於醫療保健和社會保障方面的支出激增，令整體支出按年僅下降2.9%。根據彭博計算，今年首兩個月的主要預算盈餘約為2,880億元人民幣。

值得留意的是，主要預算通常在每年年初都呈盈餘狀態，然後隨着一年中支出的增多而逐漸轉為赤字。但今年的情況可能受疫情影響而更差，目前的盈餘額是2009年以來歷年同期最低水平。

緊縮的財政狀況增加政府發債籌資及允許2020年出現更高赤字的緊迫性。由於疫情危機，今年的預算尚未公布，但一些經濟學家預計政策制訂者，將允許財政赤字超過國內生產總值(GDP)的3%，是政府十多年來沒有打破的底線。

中國人民銀行行調查統計司前司長盛松成曾稱，今年中國經濟增長至少要達到5.6%，才能實現翻一番、全面小康目標，但在疫情下，5.6%不容易實現。他建議，財政應放開3%的赤字率限定，通過提高赤字的方式刺激經濟。

此外，分析指政府還可能出售比2019年更多的特殊債券，以資助地方基礎設施計劃。

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