【大行報告】大摩下調港交所目標價
2020年03月25日 11:19
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摩根士丹利稱，美國金融環境惡化，以及新冠肺炎疫情的不確定性，均令香港市場的交易量受壓，將今年平均每日成交量預測下調11%至970億港元。
另外，美國聯儲會減息後，更低的香港同業拆借利率亦將給香港交易所(00388)的投資收益帶來下行風險，下調其目標價13%至270元。
港交所最新升逾2%，報229.8元。
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