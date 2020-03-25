H按供樓族注意！港元1個月拆息升至1.98厘　9連升

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息重上1厘，回升至1.59厘，呈3連升；1星期漲至2厘以上，報2.08厘；與樓按相關的1個月升至1.98厘，連升9日；3個月升至1.8厘。

25/3/2020

隔夜 1.59929厘

1星期 2.08464厘

2星期 2.00845厘

1個月 1.98571厘

2個月 1.80929厘

3個月 1.80857厘

6個月 1.81804厘

12個月 1.83274厘

24/3/2020

隔夜 0.96571厘

1星期 1.38226厘

2星期 1.81762厘

1個月 1.87643厘

2個月 1.75929厘

3個月 1.76679厘

6個月 1.77696厘

12個月 1.79238厘

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