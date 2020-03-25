港股格局：姚浩然指反彈阻力在24200點
2020年03月25日 11:26
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場憧憬國會通過刺激經濟方案，隔晚美股道指大幅反彈逾2,100點，重上兩萬點大關。他相信「救市」方案最終會通過，而美元匯價回落、金價轉強，油價亦靠穩，反映資金「要錢唔要貨」的情況已紓緩，美股亦由高位累跌達萬一點以上。
因此以大方向而言，美股在兩萬水平整固完成後有望見底回升，今次反彈浪的0.382倍可睇22,500點，0.5倍則可睇23,900點。至於港股方面，已由高位回落逾8,000點，21,100點可視為短期底部，恒指守穩22,500點樓上可看好，反彈浪的0.382倍，阻力可見24,200至24,500點。
中資電訊股近日逆市跑岀，姚指，中國移動(00941)去年業績不過不失，但股息派發增加，刺激股價由低位反彈。其5G業務仍處投資階段，股價回升55至56元水平後，向上空間不大。
以另一角度睇，雖然滙豐控股(00005)已跌至低殘，但盈利仍有下跌風險，且有機會減派息，相反中移股價落至50元樓下，盈利下跌空間不大，相比之下更吸引「好息之徒」買盤支持，因此有意買貨的投資者可待50元水平再買更值博。
姚浩然又指，市場憧憬內地研究於推出刺激汽車消費措施，汽車股岀現反彈。他認為，汽車行業首季銷售唔樂觀，但抑壓的消費力，加上有國策支持，銷售表現有望改善。板塊估值持續低迷，下半年有機會炒復甦概念，可揀龍頭企業如廣汽集團(02238)，但由於汽車股表現相對波動，只宜小注並嚴守止蝕。
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