港股格局：姚浩然指反彈阻力在24200點

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場憧憬國會通過刺激經濟方案，隔晚美股道指大幅反彈逾2,100點，重上兩萬點大關。他相信「救市」方案最終會通過，而美元匯價回落、金價轉強，油價亦靠穩，反映資金「要錢唔要貨」的情況已紓緩，美股亦由高位累跌達萬一點以上。

因此以大方向而言，美股在兩萬水平整固完成後有望見底回升，今次反彈浪的0.382倍可睇22,500點，0.5倍則可睇23,900點。至於港股方面，已由高位回落逾8,000點，21,100點可視為短期底部，恒指守穩22,500點樓上可看好，反彈浪的0.382倍，阻力可見24,200至24,500點。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626