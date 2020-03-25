新冠肺炎：美車企紛轉製呼吸機　港有望掀炒作？

新冠肺炎疫情持續於國外蔓延，防疫物資需求強勁，民眾搶購口罩及消毒用品下，掀起口罩概念股熱潮！隨着美國疫情告急，總統特朗普周日(22日)於社交媒體表示，已允許數家車企製造供重症病人使用呼吸機，以解決供不應求情況。

外媒報道，福特汽車公司正在動用其設計和生產能力來支持其他兩家製造商，來生產醫護工作人員和急救人員所需要的呼吸機和防病毒面具。福特發聲明指，該汽車製造商將與3M公司一道加快防病毒面具的生產速度，並將讓美國汽車工人聯合會成員每周組裝超過10萬個塑料面罩。福特還將幫助通用電氣公司的衛生健保部門增加醫院治療新冠病毒患者所急需的呼吸機的產量。

福特執行董事長表示，正盡可能快地行動，並指沒有人談論這對財務的影響，因為這是全國緊急情況，財務影響以後才會討論。

事實上，全球有多間車廠均加入生產行列。德國汽車製造商福士日前表示，正研究使用3D打印技術，製造醫療用呼吸機；日產汽車亦協助提高呼吸機和其他醫療設備產量。

美股周二大反撲，福特汽車股價跟升23.44%，而3M公司漲2.6%；福士汽車漲19.05%。

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