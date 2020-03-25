瑞聲去年少賺41.5%　備流動性故不派末期息

若單計截至2019年12月底止第4季，瑞聲的淨利潤為7.57億元，按年大跌27.5%；淨利率14.3%，按年跌7.3個百分點。

瑞聲指出，新冠肺炎疫情爆發，已經在全球迅速蔓延，將繼續對全球經濟造成重大影響，並可能影響消費者對智能手機的需求。疫情令全球市場經歷了嚴重動盪，商業、物流、社會和貿易等活動受到嚴重影響，造成經濟放緩，預計2020年上半年度出現經濟衰退，持續時間有可能會更長。中短期內，消費情緒和終端用戶對智能手機的需求將不可避免地受到負面影響。在如此具有挑戰性的經濟環境下，集團的首要任務是遵守財務紀律，保持健康的資產負債表和強勁的現金流，並通過嚴格的成本控制和更高的自動化水平來進一步提高運營效率。

截至去年度業績報告定稿時，集團預計由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低的預期而影響購買智能手機的需求，將導致2020年第1季的收入、毛利和淨利潤受到不利影響。

儘管疫情的爆發可能帶來嚴重的影響，集團相信智能終端行業仍將繼續發展，並將持續提供創新應用來滿足消費者用戶體驗的需求。微型技術元器件是這些智能終端重要的組成部分，集團仍然致力於以「引領市場創新，提升用戶體驗」的目標，開發和推廣各種創新產品平台，同時也堅持一貫審慎的財務管理理念。

瑞聲股價中午收報41.6港元，升7.9%，成交3.88億港元。

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