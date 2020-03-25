半日沽空金額逾94億元　騰訊佔12%

港股半日共有580隻股份被沽空，涉及逾94.2億港元。沽空榜首為騰訊，沽空額逾11.3億元，佔沽空總額約12%。其次為阿里巴巴、建設銀行、中國平安及FI二南方恒指，沽空額依次序為8.2億、4.3億、4.2億及4.1億元，分別佔沽空總額約8.7%、4.6%、4.4%及4.4%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626