中國大冶有色金屬發盈喜
2020年03月25日 12:15
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中國大冶有色金屬(00661)發正面盈利預告，預期截至2019年12月31日止年度之溢利按年大幅增長。主要由於黃金白銀等稀貴金屬產品之價格上漲；礦產陰極銅產量提高增加效益；及收到提早退休人員之政府補助所致。
鑑於上文所述，董事會預期於截至2019年12月31日止年度收入約為328.05億元人民幣(下同)，按年增加約6.69%，年內溢利約1.73億元，相對2018年虧損為8,660.2萬元。
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