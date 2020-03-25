【高盛推介】汽車股發力　追蹤吉汽長汽購證

高盛(亞洲)有限責任公司：內地就支持商貿流通企業復工營業，積極推動出台新車購置補貼，包括以舊換新、促進二手車便利交易等措施，穩定和擴大汽車消費。周三(25日)早段汽車股表現突出。

吉利汽車周二(24日)大幅反彈，收市升約11.2%；周三早段更重上12港元水平，及後升幅收窄。公司公布，上月下旬開售的新款SUV「ICON」，首月銷量達27,583輛。

長城汽車周二大幅反彈，收市升12.2%；周三早段繼續反彈。有券商指長汽雖受新冠肺炎疫情的負面影響較預期大，但該股的長遠增長仍然強勁，預料銷售將於第2季開始復甦。該行給予「跑贏大市」評級。

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