瑞聲宣布高層人事變動 張宏江將任董事會主席
2020年03月25日 12:19
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瑞聲科技(02018)宣布，董事會主席許文輝及薪酬委員會主席潘仲賢在2020年5月15日舉行之應屆股東周年大會結束後退任獨立非執行董事及董事委員會成員，而獨立非執行董事張宏江將在2020年股東周年大會結束後獲委任為主席。
董事會同時宣布，羅泰安辭任公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自2020年3月25日起生效。何紹德獲委任為公司秘書及於香港接收法律程序文件代理人，自2020年3月25日起生效。
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