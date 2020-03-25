3月期指半日收報23142點　低水1點

3月期指半日收報23,142點，升414點，低水1點，成交79,704張，未平倉合約146,245張。4月期指收報23,140點，升415點，低水3點，成交12,921張，未平倉合約28,884張。

即月國期收報9,388點，升162點，高水12點，成交71,422張，未平倉合約261,036張。4月國指收報9,388點，升155點，高水12點，成交18,096張，未平倉合約51,488張。

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