新冠肺炎：港交所指有嘉賓確診 金融大會堂已徹底消毒
2020年03月25日 12:36
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香港交易所(00388)獲悉，曾於上周五(20日)到訪香港金融大會堂出席新股上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染新冠肺炎。
港交所正在聯繫所有於當日出席活動的人士，並已在香港金融大會堂進行徹底消毒及清潔。香港金融大會堂自上周五的上市儀式後，再沒有舉辦任何其他活動。公司會繼續密切留意事態發展，必要時將重新審視相關安排。
翻查資料，上周五舉行上市儀的為樺欣控股(01657)，該公司由GEM板轉往主板。
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