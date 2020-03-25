新冠肺炎：港交所指有嘉賓確診 金融大會堂已徹底消毒

港交所正在聯繫所有於當日出席活動的人士，並已在香港金融大會堂進行徹底消毒及清潔。香港金融大會堂自上周五的上市儀式後，再沒有舉辦任何其他活動。公司會繼續密切留意事態發展，必要時將重新審視相關安排。

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