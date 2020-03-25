上車客無睇樓照買栢慧豪廷 做價較同類單位低6%

各地疫情仍未受控，二手樓市繼續錄低價買賣。中原曾芷妍表示，天水圍栢慧豪廷8座低層H室，實用面積503方呎，日前以535萬元易手，呎價10,636元。

據了解，新買家為外區上車客，雖然單位現時仍有租客租用，未能睇樓，但見原業主願意再降價25萬元，做價較上月同類型單位再低約6%，即決定入市。

而原業主於2010年12月以150萬元購入，是次易手帳面獲利385萬元，升值256%。

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