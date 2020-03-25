【瑞通推介】吉汽兩日累漲21%　好倉獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局推無限量寬繼續利好市場氣氛，加上市場憧憬美國國會快將通過規模龐大的財政刺激方案，道指隔晚飆2,112點或11.3%，收報20,704點。

恒指周二(24日)最多漲逾千點，最終收報22,663點，升967點或4.4%。周三(25日)早段續升，一度重返23400點水平，收復10天線。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾2,200萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映資金預期港股反彈過後將重拾跌勢。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價21,000至21,099點，而熊證街貨重貨區為收回價22,900至22,999點。

騰訊控股旗下騰訊雲，宣布推出雲會議解決方案。該股周二支持大市急彈，收升近半成於365.2元，收復10天線。周三早段升勢持續，升幅逾3%，一度升破380元關，重上20天和100天線。騰訊周二錄6.57億元北水淨流入。輪證資金流方面，周二有逾4,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

國家商務部表示，北京市正研究制訂促進汽車消費政策措施。另中央要求各地優化汽車限購，積極補貼消費者買車換車。吉利汽車周二尾市升幅擴大，飆10.71%至11.16元收市，周三早段再漲逾6%，收復10天線，並逼近12元關口。吉汽將於下周一(30日)公布末期業績。周二分別有49萬和41萬元淨流入其好倉和淡倉。

有傳蘋果公司(Apple Inc.)取消對其產品的購買限制。舜宇光學周二裂口高開6.5%於102元，之後大部分時間於百元關上爭持，最終收升8%在103.4元，接近全日高位。周三早段曾再升約7%，重越10天線、250天線和110元關，其後升幅稍收窄至近4%。周二分別有267萬和339萬元淨流出其好倉和淡倉。

本地地產股對息口敏感，新鴻基地產周二以近全日高位95.9元收市，漲4.81%。周三早段再升約3%，於98元之上爭持，即市留意能否企穩10天線(約98.95元)。周二分別有49萬和59萬元淨流出其好倉和淡倉。

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