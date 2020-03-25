減價不斷！嘉湖山莊交投突破50宗　創近5個月新高

中原文家輝表示，受疫情及環球經濟因素影響，近期天水圍業主減價個案不斷，二手市場氣氛轉旺，嘉湖山莊交投加快，截至24日成交已突破50宗，創近5個月新高。

他續稱，其中麗湖居4座中層H室，實用面積550方呎，三房間隔，剛以565萬元沽出，呎價10,273元。

據了解，新買家為外區換樓客，一個月前已開始積極睇樓，唯當時認為市場不明朗，所以暫時觀望。直至近日市況回穩，即四出睇樓，最後見有心儀單位，立即議價洽購，原業主亦肯減價15萬元，即日落訂入市。

原業主於2014年6月以315萬元買入單位，持貨6年，現沽貨帳面獲利250萬元，升值近79%。

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