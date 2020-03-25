【高盛推介】金價強勢備受關注　留意高槓桿S金購證

高盛(亞洲)有限責任公司：環球市場波動，避險情緒增加，資金考慮以黃金避險。此外，美國聯儲局推出「無限QE」政策，利好金價走勢，周二(24日)晚更曾高見1,698美元高位。而SPDR金ETF周二升約6.1%。周三(25日)早段繼續上升。

觀察個股認股證資金流向，可見在國際金價強勢備受關注下，SPDR金ETF的認購證持續有資金留意，而過去5個交易日計，則共錄得約140萬元資金流入。

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