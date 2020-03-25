劈兩成沽！將軍澳SAVANNAH三房戶賣1138萬

後市不明朗，買家入市更趨審慎，有業主擴大減幅至逾兩成，單位始獲承接。利嘉閣羅志雄透露，將軍澳SAVANNAH第3B座低層A室，實用面積657方呎，三房連一套房間隔。單位於去年7月放售，原業主叫價1,480萬港元，放盤至近日終以1,138萬元易手，累積減價342萬元或23%，呎價約17,321元。

他指，因近期低息環境，以及不少業主進一步擴闊議價空間，有利市場上買家及業主的換樓速度。該盤本月至今累錄約12宗買賣，平均實用呎價約18,599元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626