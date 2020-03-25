新冠肺炎：傳港交所取消周五上市儀式 將延期舉行
2020年03月25日 13:44
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香港交易所(00388)獲悉上周五(20日)上市儀式有出席嘉賓確診新冠肺炎。《東網》獲悉，本周五(27日)的上市儀式將取消，並延期舉行，受影響企業包括新股C-Link Squared(01463)及山證鐵礦石ETF(港元代碼：03047；美元代碼：09047)。
對於取消周五上市儀式一事，港交所發言人表示，該所一直以嘉賓及員工的健康和安全為首要考慮，會繼續密切留意事態發展，必要時將重新審視相關安排。
山證國際行政總裁謝尚禮接受本網查詢時表示，「尋日仲同交易所傾緊周五(上市儀式)啲嘢，今朝就打嚟話要取消」，將待情況穩定下來後，再舉行上市儀式。公司對有關決定表示諒解，認為這是無可厚非，大眾健康十分重要。
消息人士透露，C-Link亦獲相同安排，交易所取消儀式的理據是防疫，惟何時再舉行上市儀式，仍有待雙方商討，但相信不會是短時間內的事。
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