新冠肺炎：受惠油價暴跌月省600億元？估吓贏家係邊個…

在新冠肺炎全球肆虐之下，大大打擊國際石油需求，加上產油國未能就減產達成協議，致令近月油價暴挫。外電報道，今年原油價格因需求和供應雙重衝擊而暴跌後，全球最大的石油進口國中國每天可節省約2.5億美元(約19.5億港元)。以此粗略推算，單單3月份中國受惠油價爆跌而月省高達600億港元！

油價爆跌，令內地省卻可觀的石油成本，對於目前的內地經濟而言，可謂恰逢其時，皆因內地經濟預計會出現改革開放以來最慢的增長期。如果油價持續低迷，好處可能還包括激勵消費者支出，加強貿易平衡，減輕對外匯存底的壓力，以及採購廉價石油來加大戰略儲備。

儘管理論上，所有石油消費國總體上都將從這次油價崩跌中受益，但中國也許是受益最大的國家之一。與現在既是最大的石油消費國又是最大生產國的美國不同，內地的石油行業並沒有佔據如此可觀的經濟產出、就業和債務。

而且，對於大多數國家來說，疲軟的油價幾乎沒有甚麼效果，這是因為新冠病毒疫情導致經濟活動陷入停頓，交通限制收緊。但是在內地，隨着疾病的蔓延似乎得到控制，官方已開始談論經濟快速反彈的前景。

報道引述安迅思駐上海的大宗商品分析師李莉說到低油價時表示，降低能源成本有利於穩定通脹，這不僅可以在能源和石化產品上節省資金，還可以節省物流和基礎設施成本。

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