【全球攬炒】美國航機服務員多過客　為何仍要飛？

外國傳媒報道，受疫情衝擊，全美國的航空服務正處崩潰邊緣，幾乎每班機都空空如也。有美國一家主要航空公司的高層透露，在周二(24日)上午起飛的十幾架班機，每班的乘客不足10人，甚至有班機是機師和空中服務員的人數超過乘客。

這位高層稱，航班的平均乘載率大約20%，到周末料降至15%左右。

因此，有報道指，美國政府正考慮下令關閉美國境內幾乎所有客運航班。不過，總統特朗普及其顧問不願勒令停飛，部分原因是客機仍要載美國郵件和重要貨物。

面對困局，美國的航空公司及其工會正遊說救市，國會參議院共和黨人建議提供500億元貸款應急，以及另外80億元援助貨機，但擁有大約75萬名員工的航空業表示，他們需要現金補助，以避免裁員。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626