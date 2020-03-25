【全球救市】傳內地未來幾天宣布降低存款利率

英國媒體引述兩位消息人士報道，中國人民銀行(即中國央行)可能會在未來幾天宣布降低基準存款利率。

報道稱，人民銀行正在與商業銀行討論這舉措的可能性。如果成事，將是2015年底以來首次，此舉意在幫助提高銀行的盈利能力，並鼓勵它們向企業和家庭提供更便宜的資金。

人民銀行副行長劉國強在2月曾表示，決策者正考慮這樣做。

報道引述其中一位消息人士稱，主要原因是鼓勵銀行放貸而又不降低利潤率，還表示下調存款利率可能會伴隨央行進一步削減中期貸款利率。

目前內地銀行一年期定期存款利率為1.5厘。相比之下，2月份通脹為5.2%，當月普通貸款的加權平均利率為5.49厘。

事實上，降低175萬億元人民幣的家庭和企業儲蓄利率，將提高銀行利潤率，並釋放已感受不良債務增加所帶來壓力的銀行能力。這也將標誌着中國對先前的定向刺激措施的升級，迄今為止，此類刺激措施以信貸寬鬆政策和減稅為主。

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