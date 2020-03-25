【全球攬炒】買金避險？供應鏈斷裂　「實金」瀕臨不足

隨着全球大流行病阻斷了實物交易路徑，同時投資者大量湧入以求避險，紐約黃金市場如今面臨着歷史性的擁擠。

現在的問題是，在金屬煉廠關閉、疫情防控措施導致飛機停飛之際，紐約是否能有足夠的黃金來交割在紐約商品交易所(Comex)交易的期貨合約。截至周二(24日)，4月黃金期貨的未平倉合約數為195,604張，相當於1,960萬安士。Comex倉庫的可交割總庫存為870萬安士。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，這是幾十年以來未曾見過的現象，因為煉廠從未需要關閉，不管是在戰爭時、是在大金融危機時，還是在自然災害時。這從未發生過，而且現在發生的速度快得驚人。

對供應的擔憂和黃金購買熱潮，使紐約期貨價格對倫敦現貨黃金的溢價飆升至數十年高點，並凸顯了在病毒引發市場動盪之際，投資者尋找安全避風港的心情有多麼熱切。上次紐約與倫敦價差有這麼大還是在1980年代，當時亨特兄弟試圖操縱白銀市場，並推動黃金期貨價格飆升至每安士850美元的高位，為一項曾保持了25年的紀錄。

紐約6月份交割的黃金期貨合約周二曾上漲7.7%，至每安士1,693.5美元，最高時較倫敦現貨價格溢價67.57美元。彭博匯編的數據顯示，根據回溯到1970年代中期的收市價，之前最活躍期貨合約與現貨黃金之間的最大價差出現在1980年，為67美元。

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