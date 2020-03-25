珀麗灣交投按月升3.4倍　業主議價空間達半成

美聯曾金強表示，馬灣珀麗灣本月已錄17宗買賣，較上月同期升3.4倍，其中22座中層C室，套三房間隔，實用面積758方呎。去年10月放盤價980萬元，累計減價約10%，獲區內客以880萬元購入，呎價11,609元。

他補充，現時普遍業主對後市持審慎態度，議價空間約3%至5%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626