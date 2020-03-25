保誠推「新型冠狀病毒保障」　每人總保額達11萬元

2020年03月25日 14:36
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    (Getty Images圖片)
    鑑於全球疫情持續，保誠保險今日(25日)推出「新型冠狀病毒保障」，並即時開放Pulse by Prudential健康應用程式「Pulse」，由即日起至4月24日，所有18歲或以上、現居香港並持有效香港身份證人士，透過「Pulse」完成所需登記，即可獲取「新型冠狀病毒保障」，包括確診賠償及身故賠償每人總保額達11萬元、並免費延伸至所有18歲以下並與申請人同住的子女。
    於Pulse健康應用程式上成功提交申請後的翌日起，保障即時生效，保障期長達45天，設有30萬個限額，先到先得，額滿即止。
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