【全球攬炒】魯比尼警告將是「I形」經濟大蕭條

外國傳媒報道，曾準確預言2008年爆發金融危機，而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)周二(24日)警告，疫情將美國推向衰退的風險愈來愈大，可能遭遇的情況也愈見嚴重，很容易成為「經濟大蕭條」。

他稱，與2008年金融海嘯、甚至1920年代後期「大蕭條」相比，股市皆暴跌了50%，信貸市場亦陷入僵局，隨後帶來大規模破產與失業潮，但所有情況都要花大約3年時間才爆發。今次疫情的傷害則既快且急，「僅花3周」就嚴重打擊宏觀經濟和金融市場。

他續指，美股本月僅用了15天時間就跌入熊市，是有史以來最快，如今股市跌幅達35%，信貸市場也迅速受影響，信貸息差已達2008年水平，主要投資銀行也估計，今年第2季GDP可能大幅萎縮24至30%，財長也警告失業率恐升至20%，這是金融海嘯期間最高值的2倍！因此，他說：「經濟衰退程度將比全球金融海嘯更嚴重，這是共識。」

許多人預期，當疫情結束後重新復工，經濟可能會V形復甦，惟魯比尼認為，別妄想V形或U形，也不會是L形。相反地，它會是一個I形，即金融市場和實體經濟恐直線下落！

他指出，即使是上世紀大蕭條及二次大戰期間，全球也未像今天的中國、美國和歐洲那樣，關閉大部分經濟活動。「因此，現在我們正處於比嚴重的金融海嘯還要糟糕的邊緣，在某些情況下，我們可能會陷入另一場大蕭條。一系列財政政策能否通過至關重要，不僅是美國，包括歐洲及世界其他地區，都需要進行類似的計劃。」

魯比尼強調，風險的「3重奏」，即流行病肆虐、經濟政策彈藥不足，以及地緣政治衝突，足以使全球經濟陷入持續蕭條和金融市場崩潰的危險之中。2008年崩潰後，強而有力的反應使全球經濟從深淵中撤出，但這次不一定這麼幸運。

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