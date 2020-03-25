換樓客加快入市　寶雲匯三房戶劈價130萬轉手

近日換樓客加快入市步伐。美聯鍾家豪稱，同區人士本月初沽出細單位後，積極物色區內三房單位。其首次參觀區內寶雲匯9座一個高層單位，實用面積713方呎，三房間隔，即被屋苑環境吸引，洽購後獲減近130萬港元，終以852.8萬元購入上址，呎價僅11,961元。

他續稱，現時該區上車盤如荃威花園，呎價普遍都由1.2萬元起，但是次成交呎價更低，亦是換樓客加快入市原因。

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