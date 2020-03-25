新冠肺炎：中國財長稱支持擴大內需 長期向好趨勢不變

中國財政部部長劉昆周一(23日)在二十國集團(G20)財長和央行行長特別視頻會議上稱，新冠肺炎疫情對全球經濟構成嚴重影響，尤其給發展中國家帶來巨大挑戰。G20各方應積極採取所有可用的政策措施，以支持經濟增長。同時，盡量減少出口限制，穩定國際貿易，維護全球供應鏈。

劉表示，中國政府在做好疫情防控的前提下，採取一系列財政及貨幣政策支持復工復產，促進經濟增長。中國經濟潛力足、韌性強、空間大，長期向好的趨勢不會改變，中國的財政政策將更加積極有為，大力提質增效，支持擴大內需，有信心保持經濟平穩健康運行。

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