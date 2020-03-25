【石油大戰】期油冧60%未算慘　現貨市場更讓人崩潰

隨着疫情及石油大戰夾擊，國際油價今年內爆跌60%，紐約期油及布蘭特期油目前分別徘徊在每桶25美元及27美元。然而，在現貨市場，原油生產商面對的環境更讓人崩潰。

外國媒體報道，原油現貨目前以較全球基準的期貨價格愈來愈大的折讓幅度，來大量交易。

一般情況下，原油現貨交易價格高於或低於期貨價格，但當供過於求時，現貨相對的溢價會收窄，甚至折讓擴大。就目前而言，折讓幅度達到數十年高位，情況遍布非洲到中東再到拉丁美洲。

尼日利亞是非洲最大的石油生產國，其旗艦產品Qua Iboe原油的售價較布蘭特基準價每桶低3.1美元，為有史以來最大折價幅度。另外，哥倫比亞Vasconia原油售價較布蘭特原油每桶低7.75美元，為4年半新低。

事實上，需求下跌仍是主導油價的重要原因，在歐洲一些國家，燃油消費量下降了1/3甚至更多，煉油廠被迫減少原油加工量。有業內人士更指，目前煉油廠以「最低原油加工率」運行。

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