奧園：99%售樓中心復工 料4月銷售按年持平
2020年03月25日 15:53
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中國奧園(03883)去年銷售1,180.6億元人民幣(下同)，按年增長29%。管理層在網上業績發布會預計，今年銷售目標按年增長12%。全年可售貨值2,200億元，若以去化率60%計算，有信心完成目標。
營運總裁馬軍指，疫情對2月及3月的銷售回款造成影響，但內地疫情續步受控，估計3月銷售接近去年同期水平，料4月份可以按年持平。
集團目前約99%售樓中心已復工，約94%的施工項目通過當地政府審批並復工，工程進度按計劃推進。現在僅武漢、重慶省萬州以及張家口的項目仍未復工。
集團副總裁、首席財務官陳志斌表示，今年買地預算仍保持以往不超過全年銷售金額的三分一，去年銷售1,180.4億元，即今年買地預算約400億元，會按實際情況再調整。
他續指，已售未結轉金額1,700億元，其中約800億元料於今年完成結轉，其餘則在2021年結轉。
集團去年提出收購百年人壽13.86%股份，但今年初宣布由於收購事項的先決條件未能按約定時間達成，有關的股份轉讓協議已終止。管理層表示，雙方按照合約進行退款，沒有出現違約情況，目前沒有收購其他金融牌照的考慮，會把已有的項目做好。
由於因為上述收購事項，去年淨負債比率增加至74.9%，2018年同期則為58.9%。陳指，淨負債比率仍在控制範圍內，而撇除該已終止收購事項，比率為66%。
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