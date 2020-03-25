歐股早市靠穩　E.ON績後升近9%

意大利新冠肺炎新增確診人數連續第二日下跌，加上美國參議院兩黨與白宮就2萬億美元的刺激方案達成協議，歐股早市向好。英股升1.19%至5,510點；德股升2.51%至9,943點；法股升2.11%至4,332點。

個股消息方面，瑞信表示新冠肺炎疫情下，首季業務仍見增長動力，惟料全年業積仍會受到疫情拖累，股價目前升3.79%。

歐洲能源公司E.ON的2019年純利下跌至15.7億歐元，股價升8.65%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626