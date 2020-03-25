歐股早市靠穩 E.ON績後升近9%
2020年03月25日 16:20
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意大利新冠肺炎新增確診人數連續第二日下跌，加上美國參議院兩黨與白宮就2萬億美元的刺激方案達成協議，歐股早市向好。英股升1.19%至5,510點；德股升2.51%至9,943點；法股升2.11%至4,332點。
個股消息方面，瑞信表示新冠肺炎疫情下，首季業務仍見增長動力，惟料全年業積仍會受到疫情拖累，股價目前升3.79%。
歐洲能源公司E.ON的2019年純利下跌至15.7億歐元，股價升8.65%。
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