【市後重點睇】人民幣低見7.12水平　道期向上

美匯指數企101.6，離岸人民幣(CNH)低見7.1201，港匯處7.7549，美元兌日圓報111.5，歐元報1.0807，英鎊重上1.18水平，報1.1836。金價高見1,642美元，最新企1,600美元。國際油價漲逾1%，布油報27.49美元，紐油報24.47美元。道指期貨升逾600點，歐股早段做好。

●市後關注點

-17:00 德國3月Ifo商業景氣指數終值

-17:30 英國2月消費物價指數

-20:30 美國2月耐用品訂單

●恒生指數收市升863點或3.81%，至23,527點，連續兩日上揚，累升1,831點；國企指數升345點或3.76%，報9,529點。主板成交1,511億港元。騰訊漲4%，穩守380元。

●A股快報：三大股指升1至2%，滬綜指漲2.17%，養殖業板塊炒上。

●亞洲股市：日股曾飆800點，韓澳股漲5%至6%。

●【全球攬炒】

-分析指中國首兩月財政收入挫9.9%，嘯後最差！

-魯比尼警告將是「I形」經濟大蕭條。

-美國航機服務員多過客，為何仍要飛？

●【全球救市】

-南韓放寬外匯規則，「多層次」注入流動性。

-傳內地未來幾天宣布降低存款利率。

●全球經貿戰：傳美國考慮將進口關稅延遲90日。

●港交所指有嘉賓確診，金融大會堂已徹底消毒。

-傳港交所取消本周五上市儀式，將延期舉行。

●H按供樓族注意！港元1個月拆息升至1.98厘，9連升。

●新冠肺炎：

-全球航空業今年損失收入或高達1.96萬億元。

-受惠油價暴跌月省600億元？估吓贏家係邊個…

-美車企紛轉製呼吸機，港有望掀炒作？

-傳蘋果公司4月起陸續重開大中華區以外零售店。

-野村料內地3月份財政數據可能會更糟糕…

●二手成交：

-珀麗灣交投按月升3.4倍，業主議價空間達半成。

-囍滙開放式單位月租減至1.7萬，創近期新低。

減價不斷！嘉湖山莊交投突破50宗，創近5個月新高。

上車客無睇樓照買栢慧豪廷，做價較同類單位低6%。

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