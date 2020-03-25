【市後重點睇】人民幣低見7.12水平 道期向上
2020年03月25日 16:20
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美匯指數企101.6，離岸人民幣(CNH)低見7.1201，港匯處7.7549，美元兌日圓報111.5，歐元報1.0807，英鎊重上1.18水平，報1.1836。金價高見1,642美元，最新企1,600美元。國際油價漲逾1%，布油報27.49美元，紐油報24.47美元。道指期貨升逾600點，歐股早段做好。
●市後關注點
-17:00 德國3月Ifo商業景氣指數終值
-17:30 英國2月消費物價指數
-20:30 美國2月耐用品訂單
●恒生指數收市升863點或3.81%，至23,527點，連續兩日上揚，累升1,831點；國企指數升345點或3.76%，報9,529點。主板成交1,511億港元。騰訊漲4%，穩守380元。
●A股快報：三大股指升1至2%，滬綜指漲2.17%，養殖業板塊炒上。
●亞洲股市：日股曾飆800點，韓澳股漲5%至6%。
●【全球攬炒】
-分析指中國首兩月財政收入挫9.9%，嘯後最差！
-魯比尼警告將是「I形」經濟大蕭條。
-美國航機服務員多過客，為何仍要飛？
●【全球救市】
-南韓放寬外匯規則，「多層次」注入流動性。
-傳內地未來幾天宣布降低存款利率。
●全球經貿戰：傳美國考慮將進口關稅延遲90日。
●港交所指有嘉賓確診，金融大會堂已徹底消毒。
-傳港交所取消本周五上市儀式，將延期舉行。
●H按供樓族注意！港元1個月拆息升至1.98厘，9連升。
●新冠肺炎：
-全球航空業今年損失收入或高達1.96萬億元。
-受惠油價暴跌月省600億元？估吓贏家係邊個…
-美車企紛轉製呼吸機，港有望掀炒作？
-傳蘋果公司4月起陸續重開大中華區以外零售店。
-野村料內地3月份財政數據可能會更糟糕…
●二手成交：
-珀麗灣交投按月升3.4倍，業主議價空間達半成。
-囍滙開放式單位月租減至1.7萬，創近期新低。
減價不斷！嘉湖山莊交投突破50宗，創近5個月新高。
上車客無睇樓照買栢慧豪廷，做價較同類單位低6%。
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