【fb直播】港股仲有冇力彈？

隔晚美股出現報復式反彈，港股周三(25日)隨即跟升，高開近600點，其後升幅一度收窄，隨着午後有傳美國參議院就振興經濟方案達成協議，加上有傳人民銀行將會降低存款利率，港股再向上衝，收市大升901點，報23,564點，港股短期仲可以彈幾高？有咩因素要留意？

汽車股炒上，大行花旗發表報告指內地將於4月初撤銷武漢交通管制，料有利工廠復工，相信市場對汽車業負面情緒已見底。不過疫情對汽車消費意欲亦有影響，現水平仲追得過？

《東網Money 18》搵嚟中民證券(香港)研究部董事黃偉豪大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626