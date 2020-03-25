【fb直播】港股仲有冇力彈？
2020年03月25日 16:24
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隔晚美股出現報復式反彈，港股周三(25日)隨即跟升，高開近600點，其後升幅一度收窄，隨着午後有傳美國參議院就振興經濟方案達成協議，加上有傳人民銀行將會降低存款利率，港股再向上衝，收市大升901點，報23,564點，港股短期仲可以彈幾高？有咩因素要留意？
瑞聲科技(02018)全年少賺約41%至約22億元人民幣，毛利率按年跌8.6個百分點至28.6%，績後股價表現反覆，收市仍升逾4%，呢份業績收唔收貨？想買手機設備股又有冇好選擇？
汽車股炒上，大行花旗發表報告指內地將於4月初撤銷武漢交通管制，料有利工廠復工，相信市場對汽車業負面情緒已見底。不過疫情對汽車消費意欲亦有影響，現水平仲追得過？
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