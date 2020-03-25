審裁處裁定美即及董事未及時披露內幕消息

市場失當行為審裁處(審裁處)裁定，美即控股及其5名董事須為該公司沒有按照《證券及期貨條例》的企業披露規定所要求，及時披露有關L’Oréal S.A.(L’Oréal)於2013年就收購美即控股的建議的內幕消息，負上罪責。

該5名美即控股董事為主席鄧紹坤；執行董事佘雨原、駱耀文和鄭永康；及非執行董事孫焱。鄭永康於關鍵時間同時為公司秘書。鄧、佘及駱均為美即控股的共同創辦人。

審裁處裁定，鄧及鄭沒有履行他們分別作為公司主席及公司秘書的職能，導致美即控股違反企業披露規定。審裁處亦裁定該5名董事沒有採取一切合理措施，以確保美即控股內部設有妥善的預防措施防止公司違反其披露責任。

審裁處將會在4月25日就作出相應命令舉行聆訊。

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