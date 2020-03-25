股市強彈兩日已見底？專家及歷史話「戲肉」在4月

外國傳媒報道，即使亞洲股市這兩天大幅反彈，累飆約一成，但仍不足以說服投資者相信亞洲股市已走出低谷。事實上，過去兩個月，疫情已令亞洲股市市值蒸發約7.6萬億美元。不過，幾乎沒有人準備將這抹剛剛顯現的綠色稱之為轉機。

Foundation Asset Management首席投資官Michael Liang表示，反彈並不意味市場會直線上揚，4月份企業開始公在首季業績和次季指引時，可能還會迎來又一輪拋售。「你覺得市場已經完全計入了業績受到的影響？我不認為。」

Bank of Singapore投資策略部負責人Eli Lee稱，資產負債表薄弱且業務模式處於風險之中的企業，可能會看到其估值「永久性受損，有些甚至可能生存不下去，不知道形勢何時才能開始改善，重要的是不要被短期反彈所引誘。疫情下的市場走勢可能會呈現出W形或U形，對於那些在下跌30%之後尋找機會的人來說，現在要非常小心危險的估值陷阱。」

事實上，歷史數據也警示，MSCI亞太指數上一次出現如此強勁的兩天反彈，即2008至2009年金融海嘯期間後，很快又跌了20%才見底。

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