中海油按年多賺15% 每股派45港仙
2020年03月25日 16:37
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(中新社圖片)
中國海洋石油(00883)公布，截至2019年12月31日止年度歸屬於公司股東的利潤610.45億元人民幣，按年增加15.88%。建議派發末期股息每股0.45港元。
期內收入2,331.99億元，按年增加2.41%，其中油氣銷售收入達1,971.7億元，按年增長5.7%；實現淨產量506.5百萬桶油當量，按年增長約6.6%，超過年度產量目標。
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