3月期指收報23618點　高水91點

3月期指全日收報23,618點，升890點，高水91點，成交182,322張，未平倉合約146,245張。4月期指收報23,629點，升904點，高水102點，成交39,186張，未平倉合約28,884張。

即月國期收報9,558點，升332點，高水29點，成交212,134張，未平倉合約261,036張。4月國指收報9,568點，升335點，高水39點，成交69,428張，未平倉合約51,488張。

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