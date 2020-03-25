數據揭秘！中國復工進展理想　經濟有望見底

外國傳媒報道，在新冠病毒疫情導致全球經濟產出大多趨於停滯之際，中國正在從停頓中慢慢恢復，工廠復產，一些航班恢復。工人復工、生產線開始​運行，甚至最初疫情集中爆發的武漢也將很快解除封城措施。一個汽車行業組織本月表示，中國汽車銷售可能已在2月見底，隨着疫情擴散減緩、消費者恢復購物，汽車銷售料將逐步回升。

Sanford C. Bernstein的分析師周二(24日)在報告中表示，實時指標顯示，中國正在重啟工業園區。顯然，目前處於初步恢復階段，但情況在逐步改善。

中國航空業上月遭遇滑坡，航空市場規模銳減至低於葡萄牙的水平，目前航空公司正在緩慢恢復航班。據航班數據分析公司OAG Aviation Worldwide，上周計劃運力較此前7天增加2.4%，至920萬個座位，而世界其他十大市場的運力則都在繼續下降。

據Bernstein，其他幾項中，中國地鐵客流量上周增加21%，大型家電網上銷量和平均售價都出現按周上漲。

疫情此前導致春節假期延長，中國經濟很大一部分自1月下旬開始進入暫停。以下是一些目前在中國復工復產的製造商：

●寶馬

寶馬在瀋陽的工廠已於2月17日復產，這家德國車企表示，對中國政府應對危機和戰勝疫情有信心。該公司在電郵回覆中表示，對公司的全球第一大市場的中長期業務前景充滿信心。

●快意佳士拿

該美國車廠表示，在國家及相關地區政府的批准下，其在中國的生產活動已恢復，超過90%的經銷商及其與廣汽集團的合資公司中95%的員工已復工，整體生產和商業營運在逐步恢復。

●福特汽車

這家美國車企表示，中國工廠已在2月10日復產，並在繼續提高產量。其兩家本地合資公司已基本實現全面恢復，但一些湖北或武漢的員工仍受出行限制影響。

●富士康

富士康正在穩步恢復業務。鴻海精密本周稱，比預期提前恢復到季節性員工到崗水平，暗示該公司對化解勞動力短缺和物流問題有信心，而這些問題影響着iPhone和其他產品流向美國和全球其他市場。

●本田

這家日本汽車製造商表示，兩家中國合資企業的產能正在逐漸恢復，目前為止沒有出現因中國以外地區供應緊張而造成的零組件短缺相關問題。

●日產汽車

該公司表示，日產汽車在中國的所有工廠都已復工。

●上汽集團

上汽集團在中國的所有工廠都已恢復生產，並基於需求調整生產水平。該公司表示有應急計劃，以在出現任何中斷情況下確保零組件供應。

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