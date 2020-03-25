中國人壽去年多賺逾4倍 每股派73分人幣
2020年03月25日 16:43
東網電視更多新聞短片
中國人壽(02628)公布，截至2019年12月31日止年度歸屬公司股東利潤582.87億元人民幣，按年增長4.11倍；每股收益2.05元；建議派發末期股息每股0.73元人民幣。
期內收入合計7,294.74億元，按年增加16.3%，其中已實現淨保費收入5,602.78億元，按年增長5.3%；一年新業務價值達586.98億元，按年增長18.6%。個險、銀保渠道一年新業務價值率同比分別提升3.2、5.1個百分點。實現總投資收益1,690.43億元，按年提升77.7%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！