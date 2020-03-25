中國人壽去年多賺逾4倍 每股派73分人幣

期內收入合計7,294.74億元，按年增加16.3%，其中已實現淨保費收入5,602.78億元，按年增長5.3%；一年新業務價值達586.98億元，按年增長18.6%。個險、銀保渠道一年新業務價值率同比分別提升3.2、5.1個百分點。實現總投資收益1,690.43億元，按年提升77.7%。

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